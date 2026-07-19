Работы по благоустройству стартовали на площади Юности в Ярославле

"Специалисты обновят инженерные сети, заменят покрытия проездов и тротуаров, установят современное освещение и систему видеонаблюдения, проведут озеленение. Подрядчику необходимо ускориться с графиком работ, чтобы все завершить до холодов. Благоустройство нужно провести вовремя и качественно", - приводит слова Евраева пресс-служба областного правительства.

Он рассказал, что в центре площади появится детский игровой комплекс в виде птицы Говоруна – известного персонажа мультфильма "Тайна третьей планеты". Рядом установят арт-объект в образе дракона. Это будет полноценная всесезонная площадка с горкой, скалодромом и другими интерактивными элементами.

По словам губернатора, площадь Юности - не единственное пространство, которое благоустраивают в этом году в регионе по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Такая работа запланирована в каждом муниципальном образовании, и ее результаты жители и гости городов увидят уже в этом году, подчеркнул глава Ярославской области.