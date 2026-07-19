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Работы по благоустройству стартовали на площади Юности в Ярославле - РИА Новости, 19.07.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
13:59 19.07.2026
Работы по благоустройству стартовали на площади Юности в Ярославле

На площади Юности в Ярославле стартовали работы по благоустройству

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦентр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На площади Юности в Ярославле стартовали работы по благоустройству.
  • В рамках работ планируется обновление инженерных сетей, замена покрытий, установка современного освещения и системы видеонаблюдения, а также озеленение.
  • На площади появится детский игровой комплекс в виде птицы Говоруна и арт-объект в образе дракона, что сделает ее современным местом притяжения для жителей и гостей Ярославля.
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Работы по благоустройству стартовали на площади Юности в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Он отметил, что подход к благоустройству комплексный.
«
"Специалисты обновят инженерные сети, заменят покрытия проездов и тротуаров, установят современное освещение и систему видеонаблюдения, проведут озеленение. Подрядчику необходимо ускориться с графиком работ, чтобы все завершить до холодов. Благоустройство нужно провести вовремя и качественно", - приводит слова Евраева пресс-служба областного правительства.
Он рассказал, что в центре площади появится детский игровой комплекс в виде птицы Говоруна – известного персонажа мультфильма "Тайна третьей планеты". Рядом установят арт-объект в образе дракона. Это будет полноценная всесезонная площадка с горкой, скалодромом и другими интерактивными элементами.
"После обновления площадь Юности станет ярким, современным местом притяжения для жителей и гостей Ярославля, где гармонично объединятся современный дизайн, комфортная инфраструктура и безопасное пространство для детского досуга", - отметил Евраев.
По словам губернатора, площадь Юности - не единственное пространство, которое благоустраивают в этом году в регионе по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Такая работа запланирована в каждом муниципальном образовании, и ее результаты жители и гости городов увидят уже в этом году, подчеркнул глава Ярославской области.
 
Ярославская областьЯрославльЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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