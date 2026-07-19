WB Банк запустил меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ WB Банк запустил меры поддержки для продавцов Wildberries, пострадавших от атак на логистические центры в Электростали и Котовске.

Пострадавшим продавцам малого и среднего бизнеса WB Банк предоставит до шести месяцев отсрочки погашения долга, для крупного бизнеса процесс будет организован в ближайшее время.

Продавцам пообещали льготные кредиты и условия факторинга, отмену комиссий за платежи внутри России, начисление процентов на остатки по повышенной ставке и льготные условия по ускоренному выводу выручки.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. WB Банк запустил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов Wildberries, в том числе отсрочки по погашению кредитов, заявили в пресс-службе РВБ.

Ранее Wildberries сообщила о том, что в ночь на субботу БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что в результате в регионе погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о 24 пострадавших на территории склада в Электростали. СК РФ возбудил уголовные дела о терактах.

"WB Банк объявляет о запуске комплекса мер поддержки для продавцов Wildberries, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры компании в Электростали (Московская область) и Котовске (Тамбовская область) в ночь на 18 июля 2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы РВБ.

"Пострадавшим субъектам МСП WB Банк предоставит до шести месяцев отсрочки погашения долга… Для сегмента крупного бизнеса подобный процесс также будет выстроен в ближайшее время", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что для получения отсрочки продавцам необходимо подать заявление через личный кабинет в системе банка или обратиться к персональному менеджеру. Банк рассмотрит обращения в приоритетном порядке.

Кроме того, для восполнения утерянных товарных запасов продавцам пообещали предоставить льготные кредиты и условия факторинга.

Дополнительно для пострадавших продавцов WB Банк отменит все комиссии за платежи внутри России и введет начисление процентов на остатки по повышенной ставке.

"Для восстановления краткосрочной платежеспособности селлеры получат льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки, в том числе за счет предоставления лимитов овердрафта", - заявили в компании.

Отмечается, что эти льготы будут применены автоматически, без заявлений и необходимости сбора документов.