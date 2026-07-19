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WB Банк запустил меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак ВСУ - РИА Новости, 19.07.2026
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WB Банк запустил меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак ВСУ

WB Банк запустил меры поддержки пострадавших от атак ВСУ продавцов Wildberries

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • WB Банк запустил меры поддержки для продавцов Wildberries, пострадавших от атак на логистические центры в Электростали и Котовске.
  • Пострадавшим продавцам малого и среднего бизнеса WB Банк предоставит до шести месяцев отсрочки погашения долга, для крупного бизнеса процесс будет организован в ближайшее время.
  • Продавцам пообещали льготные кредиты и условия факторинга, отмену комиссий за платежи внутри России, начисление процентов на остатки по повышенной ставке и льготные условия по ускоренному выводу выручки.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. WB Банк запустил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов Wildberries, в том числе отсрочки по погашению кредитов, заявили в пресс-службе РВБ.
Ранее Wildberries сообщила о том, что в ночь на субботу БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что в результате в регионе погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о 24 пострадавших на территории склада в Электростали. СК РФ возбудил уголовные дела о терактах.
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"WB Банк объявляет о запуске комплекса мер поддержки для продавцов Wildberries, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры компании в Электростали (Московская область) и Котовске (Тамбовская область) в ночь на 18 июля 2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы РВБ.
"Пострадавшим субъектам МСП WB Банк предоставит до шести месяцев отсрочки погашения долга… Для сегмента крупного бизнеса подобный процесс также будет выстроен в ближайшее время", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, что для получения отсрочки продавцам необходимо подать заявление через личный кабинет в системе банка или обратиться к персональному менеджеру. Банк рассмотрит обращения в приоритетном порядке.
Кроме того, для восполнения утерянных товарных запасов продавцам пообещали предоставить льготные кредиты и условия факторинга.
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Дополнительно для пострадавших продавцов WB Банк отменит все комиссии за платежи внутри России и введет начисление процентов на остатки по повышенной ставке.
"Для восстановления краткосрочной платежеспособности селлеры получат льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки, в том числе за счет предоставления лимитов овердрафта", - заявили в компании.
Отмечается, что эти льготы будут применены автоматически, без заявлений и необходимости сбора документов.
Ранее основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что Wildberries прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки. Она также уточнила, что семьи погибших получат от компании по 2 миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии - 1 миллион рублей.
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