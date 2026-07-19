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Wildberries после атаки ВСУ запустила скидки на услуги для продавцов - РИА Новости, 19.07.2026
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00:35 19.07.2026
Wildberries после атаки ВСУ запустила скидки на услуги для продавцов

Татьяна Ким после атаки ВСУ сообщила о скидках для продавцов на Wildberries

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пункт выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Wildberries запускает скидки на услуги для продавцов после ударов по логистическим центрам маркетплейса Wildberries в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области.
  • Wildberries продолжает работу над механизмом поддержки продавцов, оценка последствий займет около 30 дней.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries после атаки ВСУ запускает скидки на услуги для продавцов, прорабатываются дальнейшие механизмы поддержки, сообщила глава Wildberries Татьяна Ким.
Ранее Wildberries сообщил о том, что в ночь на субботу БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что в результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы.
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"Мы с командой, как и обещали, начинаем запускать первые меры для наших продавцов. Понимаю, что сейчас для многих наших партнеров важно как можно быстрее восстановить поставки и вернуть привычный ритм работы. Поэтому с сегодняшнего дня мы вводим следующие меры: скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также 100% скидку на транзитные поставки в региональные склады", - написала Ким в своем Telegram-канале.
Она добавила, что параллельно продолжается работа над механизмом поддержки продавцов. По словам Ким, это более сложный процесс, поскольку необходимо провести оценку последствий, чтобы определить объем выплат - он займет примерно до 30 дней.
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