Wildberries после атаки ВСУ запустила скидки на услуги для продавцов

"Мы с командой, как и обещали, начинаем запускать первые меры для наших продавцов. Понимаю, что сейчас для многих наших партнеров важно как можно быстрее восстановить поставки и вернуть привычный ритм работы. Поэтому с сегодняшнего дня мы вводим следующие меры: скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также 100% скидку на транзитные поставки в региональные склады", - написала Ким в своем Telegram-канале.