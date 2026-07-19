Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели взрывы.
- В Сумах сообщалось о четырех таких инцидентах.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Киеве и Сумах прогремели взрывы, передают местные СМИ.
По их данным, в украинской столице были три серии таких инцидентов с полуночи, тогда как в Сумах — четыре с 23:00 вечера субботы.
По данным карты Министерства цифровой трансформации Украины, в обоих регионах действует воздушная тревога.
Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18