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В зоне СВО ликвидировали капитана ВСУ, отправленного на фронт из училища - РИА Новости, 19.07.2026
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18:26 19.07.2026
В зоне СВО ликвидировали капитана ВСУ, отправленного на фронт из училища

В зоне СВО ликвидировали капитана ВСУ, отправленного на фронт со второго курса

© REUTERS / Anatolii StepanovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан ВСУ Александр Любарец был уничтожен в зоне проведения специальной военной операции.
  • Александр Любарец был направлен в район боевых действий из военного училища на втором курсе.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Капитан ВСУ Александр Любарец, уничтоженный в зоне проведения специальной военной операции, был направлен в район боевых действий еще во время обучения на втором курсе военного училища, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства сообщил, что на момент гибели Любарцу было 23 года.
"В зоне СВО был ликвидирован капитан ВСУ Александр Любарец... в зону боевых действий он был отправлен из военного училища на втором курсе", - уточнил собеседник.
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