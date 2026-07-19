Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан ВСУ Александр Любарец был уничтожен в зоне проведения специальной военной операции.
- Александр Любарец был направлен в район боевых действий из военного училища на втором курсе.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Капитан ВСУ Александр Любарец, уничтоженный в зоне проведения специальной военной операции, был направлен в район боевых действий еще во время обучения на втором курсе военного училища, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства сообщил, что на момент гибели Любарцу было 23 года.
"В зоне СВО был ликвидирован капитан ВСУ Александр Любарец... в зону боевых действий он был отправлен из военного училища на втором курсе", - уточнил собеседник.
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