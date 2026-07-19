В зоне СВО ликвидировали капитана ВСУ, отправленного на фронт из училища

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Капитан ВСУ Александр Любарец, уничтоженный в зоне проведения специальной военной операции, был направлен в район боевых действий еще во время обучения на втором курсе военного училища, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.