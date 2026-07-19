ВСУ продолжают попытки минирования подъездных дорог к Энергодару

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска продолжают попытки минирования подъездных дорог к городу-спутнику Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.

"Попытки минирования дорог продолжаются. Противник периодически дистанционно минирует отдельные участки дорог. Все профильные службы работают в постоянном режиме, опасные участки выявляются и оперативно обезвреживаются", - сказали в пресс-службе.

В администрации также подчеркнули, что жителям необходимо соблюдать осторожность и следовать рекомендациям военных и властей.