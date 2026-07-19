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ВСУ продолжают попытки минирования подъездных дорог к Энергодару - РИА Новости, 19.07.2026
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ВСУ продолжают попытки минирования подъездных дорог к Энергодару

ВСУ пытаются минировать подъездные дороги к Энергодару

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска продолжают попытки минирования подъездных дорог к городу-спутнику Запорожской АЭС.
  • Все профильные службы работают в постоянном режиме, опасные участки выявляются и оперативно обезвреживаются.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска продолжают попытки минирования подъездных дорог к городу-спутнику Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.
«
"Попытки минирования дорог продолжаются. Противник периодически дистанционно минирует отдельные участки дорог. Все профильные службы работают в постоянном режиме, опасные участки выявляются и оперативно обезвреживаются", - сказали в пресс-службе.
В администрации также подчеркнули, что жителям необходимо соблюдать осторожность и следовать рекомендациям военных и властей.
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