В Белгородской области два мирных жителя пострадали из-за ударов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два мирных жителя Белгородской области пострадали при ударах со стороны ВСУ.
- Мужчину с осколочным ранением ноги отправили в городскую больницу Белгорода, а женщине, получившей акубаротравму, медицинскую помощь оказали на месте.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при налете украинских беспилотников на Белгородскую область, сообщил региональный оперативный штаб.
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"Два мирных жителя пострадали при ударах со стороны ВСУ", — говорится в канале штаба на платформе "Макс".
Мужчина получил осколочное ранение при повторной атаке дрона на коммерческий объект в поселке Майский Белгородского округа. Его доставили в городскую больницу областного центра.
В городе Шебекино беспилотники также нанесли удар по коммерческому объекту, там женщина получила акубаротравму. Ей оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.