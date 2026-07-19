В Белгородской области два мирных жителя пострадали из-за ударов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Два мирных жителя Белгородской области пострадали при ударах со стороны ВСУ.

Мужчину с осколочным ранением ноги отправили в городскую больницу Белгорода, а женщине, получившей акубаротравму, медицинскую помощь оказали на месте.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при налете украинских беспилотников на Белгородскую область, сообщил региональный оперативный штаб.

« "Два мирных жителя пострадали при ударах со стороны ВСУ", — говорится в канале штаба на платформе "Макс".

Мужчина получил осколочное ранение при повторной атаке дрона на коммерческий объект в поселке Майский Белгородского округа. Его доставили в городскую больницу областного центра.

В городе Шебекино беспилотники также нанесли удар по коммерческому объекту, там женщина получила акубаротравму. Ей оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.