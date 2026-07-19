Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два мирных жителя пострадали из-за ударов ВСУ - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 19.07.2026 (обновлено: 16:30 19.07.2026)
В Белгородской области два мирных жителя пострадали из-за ударов ВСУ

В Белгородской области два человека пострадали из-за ударов ВСУ

© Фото : Министерство здравоохранения Белгородской областиОбластная станция скорой медицинской помощи в Белгороде
Областная станция скорой медицинской помощи в Белгороде - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Белгородской области
Областная станция скорой медицинской помощи в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два мирных жителя Белгородской области пострадали при ударах со стороны ВСУ.
  • Мужчину с осколочным ранением ноги отправили в городскую больницу Белгорода, а женщине, получившей акубаротравму, медицинскую помощь оказали на месте.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при налете украинских беспилотников на Белгородскую область, сообщил региональный оперативный штаб.
«

"Два мирных жителя пострадали при ударах со стороны ВСУ", — говорится в канале штаба на платформе "Макс".

Мужчина получил осколочное ранение при повторной атаке дрона на коммерческий объект в поселке Майский Белгородского округа. Его доставили в городскую больницу областного центра.
В городе Шебекино беспилотники также нанесли удар по коммерческому объекту, там женщина получила акубаротравму. Ей оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
В ЛНР один человек погиб, трое пострадали из-за атак БПЛА за сутки
Вчера, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала