В Курской области два человека пострадали из-за атаки ВСУ

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на Льгов в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Губернатор уточнил, что у 32-летнего мужчины осколочные ранения правых руки и ноги, а у 47-летнего мужчины - осколочное ранение спины и левой голени.