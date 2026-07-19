Рейтинг@Mail.ru
В Курской области два человека пострадали из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 19.07.2026
В Курской области два человека пострадали из-за атаки ВСУ

Хинштейн: два человека пострадали при атаке ВСУ на Льгов в Курской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки ВСУ на Льгов в Курской области ранены два мирных жителя.
  • У 32-летнего мужчины осколочные ранения правых руки и ноги, а у 47-летнего — осколочное ранение спины и левой голени.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на Льгов в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«
"Еще два человека ранены в результате атаки ВСУ на Льгов", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что у 32-летнего мужчины осколочные ранения правых руки и ноги, а у 47-летнего мужчины - осколочное ранение спины и левой голени.
По его словам, пострадавших доставили в Курск, врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Больница - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
В Тамбовской области в больницах остаются 12 пострадавших при атаке БПЛА
Вчера, 11:11
 
Специальная военная операция на УкраинеЛьговКурская областьКурскАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала