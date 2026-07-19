В Курской области два человека пострадали из-за атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ на Льгов в Курской области ранены два мирных жителя.
- У 32-летнего мужчины осколочные ранения правых руки и ноги, а у 47-летнего — осколочное ранение спины и левой голени.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на Льгов в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Еще два человека ранены в результате атаки ВСУ на Льгов", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что у 32-летнего мужчины осколочные ранения правых руки и ноги, а у 47-летнего мужчины - осколочное ранение спины и левой голени.
По его словам, пострадавших доставили в Курск, врачи оказывают им всю необходимую помощь.