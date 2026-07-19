Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские вооруженные силы поразили центр переработки углеводородов в Полтавской области.
- Расчеты дронов «Герань-4 Сикер» нанесли удар по центру переработки углеводородного сырья в районе населенного пункта Базилевщина.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские вооруженные силы поразили центр переработки углеводородов в Полтавской области, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеоролик нанесения удара. Отмечается, что центр переработки углеводородного сырья в районе населенного пункта Базилевщина Полтавской области поразили расчеты дронов "Герань-4 Сикер".
Эти беспилотники оснащены современной электронно-оптической системой наведения, которая позволяет дрону самостоятельно корректировать траекторию полета перед поражением цели.