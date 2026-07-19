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ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море - РИА Новости, 19.07.2026
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13:45 19.07.2026 (обновлено: 13:54 19.07.2026)
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море

ВС России за сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы Черноморского флота ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря.
  • С начала проведения спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 184 608 беспилотных летательных аппаратов и другая военная техника.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два безэкипажных катера ВСУ за сутки ликвидированы силами Черноморского флота в акватории Черного моря, сообщило Минобороны России.
«

"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, с начала проведения спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 184 608 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 203 танка и других боевых бронированных машин, 1760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 816 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 870 единиц специальной военной автомобильной техники.
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