Врач рассказал, как защититься от жары

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-терапевт Алексей Абызов рекомендует россиянам пить примерно 1,5-2 литра воды в день для лучшего перенесения жаркой погоды.

Необходимо наносить солнцезащитный крем на открытые участки кожи за 15-30 минут до выхода на улицу.

Рекомендуется носить свободную светлую одежду и головной убор, а физическую активность на открытом воздухе лучше планировать на утро или вечер.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россиянам, чтобы лучше переносить жаркую погоду, стоит пить примерно 1,5–2 литра воды в день, обязательно наносить солнцезащитный крем за 15-30 минут до выхода на улицу и носить свободную светлую одежду и головной убор, рассказал РИА Новости врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Алексей Абызов.

"В целях профилактики вредного воздействия жары на организм, важно соблюдать несколько правил. В первую очередь необходимо поддерживать водный режим, чтобы избежать обезвоживания. Взрослым рекомендуется выпивать примерно 1,5–2 литра жидкости в сутки, при отсутствии противопоказаний", - сказал он.

При высоких физических нагрузках или обильном потоотделении объем питья стоит увеличить еще на 500–1000 мл. При этом следует исключить употребление сладких и алкогольных напитков, так как они усиливают потерю жидкости организмом.

Кроме того, нужно обязательно использовать солнцезащитный крем - его стоит наносить на открытые участки кожи за 15–30 минут до выхода на улицу. Для пеших прогулок по городу рекомендуется выбирать средства с SPF-фактором не ниже 30, а при длительном пребывании на солнце, например, в горах или на пляже - не менее 50.

"Желательно носить свободную светлую одежду и головной убор. Физическую активность на открытом воздухе лучше перенести на утро или вечер, избегая самого жаркого времени с 10 до 16 часов", - рассказывает Абызов.