В ВОЗ рассказали, как не пострадать от жары на отдыхе за границей

«

"Учитывая участившиеся случаи аномальной жары во многих частях мира, включая Европейский регион, ВОЗ рекомендует путешественникам защищать себя, соблюдая следующие правила: находиться в тени; пить воду до того, как почувствуется жажда; закрывать шторы днем в помещении; не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях", - отметили в ВОЗ.