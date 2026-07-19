В ВОЗ рассказали, как не пострадать от жары на отдыхе за границей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Всемирная организация здравоохранения рекомендует находиться в тени и пить воду до появления жажды, чтобы защититься от жары во время летнего отдыха за границей.
- ВОЗ советует закрывать шторы днем в помещении и не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.
- Перед поездкой важно ознакомиться с официальной медицинской информацией о пункте назначения и убедиться в актуальности необходимых прививок.
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Обильное питье и нахождение в тени - главные способы не пострадать от жары во время летнего отдыха за границей, рассказали РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.
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"Учитывая участившиеся случаи аномальной жары во многих частях мира, включая Европейский регион, ВОЗ рекомендует путешественникам защищать себя, соблюдая следующие правила: находиться в тени; пить воду до того, как почувствуется жажда; закрывать шторы днем в помещении; не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях", - отметили в ВОЗ.
Особое внимание нужно уделять детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, продолжили в организации.
"Перед поездкой важно ознакомиться с официальной медицинской информацией о пункте назначения, убедиться в актуальности необходимых прививок, соблюдать профилактические меры, включая безопасность продуктов питания и воды, и обратиться за медицинской помощью в случае появления симптомов во время или после поездки", - добавили в ВОЗ.
В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднималась к отметке 40 градусов, а местами даже превышала ее. Наивысший, красный уровень погодной опасности был введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. На Апеннины наступает уже третья волна зноя.