Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики 425-го полка ВСУ «Скала» поблагодарили российских военнослужащих за то, что те сохранили им жизнь.

Военнослужащие ВСУ Евгений Мосин и Сергей Столярский были отправлены командованием установить флаги Украины в Константиновке, освобожденной российскими войсками, но были взяты в плен группировкой «Южная».

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взятые в плен боевики 425-го полка ВСУ "Скала" поблагодарили российских военнослужащих, сохранивших им жизнь.

Командование ВСУ отправило военнослужащих Евгения Мосина и Сергея Столярского установить флаги Украины в освобожденной российскими войсками Константиновке в ДНР. Бойцы российской группировки "Южная" взяли из в плен.

"Нас послали в город Константиновка, зная, что она находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых... Спасибо четвертой бригаде ... слава Российской Федерации!" - говорят пленные в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.