Взятые в плен в Константиновке боевики ВСУ поблагодарили российских военных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики 425-го полка ВСУ «Скала» поблагодарили российских военнослужащих за то, что те сохранили им жизнь.
- Военнослужащие ВСУ Евгений Мосин и Сергей Столярский были отправлены командованием установить флаги Украины в Константиновке, освобожденной российскими войсками, но были взяты в плен группировкой «Южная».
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взятые в плен боевики 425-го полка ВСУ "Скала" поблагодарили российских военнослужащих, сохранивших им жизнь.
"Нас послали в город Константиновка, зная, что она находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых... Спасибо четвертой бригаде ... слава Российской Федерации!" - говорят пленные в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
На видео Мосин и Столярский стоят с флагами Украины, к которым прикреплены фотографии Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Они бросают эти флаги на землю и разворачивают флаг РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18