Власти Венесуэлы наградили медалями героев шесть тысяч спасателей

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 6 тысяч спасателей, военнослужащих, сотрудников служб безопасности, добровольцев и кинологических подразделений получили государственную награду «Герой Венесуэлы» за участие в ликвидации последствий разрушительных землетрясений.

Отдельную награду «Собаки-герои Венесуэлы» получили служебные собаки, участвовавшие в поисково-спасательных операциях, среди которых особо отмечены овчарка Луна и пес Цунами.

В ликвидации последствий стихийного бедствия в Венесуэле были задействованы около 30 тысяч сотрудников различных служб.

МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Более 6 тысяч спасателей, военнослужащих, сотрудников служб безопасности, добровольцев и кинологических подразделений получили государственную награду "Герой Венесуэлы" за участие в ликвидации последствий разрушительных землетрясений на церемонии в штате Ла-Гуайра с участием уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес.

"Я хотела лично вручить эту награду героя и героини Венесуэлы представителям наших государственных учреждений, потому что вы продемонстрировали невероятную силу… У меня нет ни малейших сомнений, что именно ваши действия спасли жизни. Вы спасли сотни, тысячи жизней", - заявила Родригес в ходе мероприятия, которое показал телеканал VTV.

Награды получили военнослужащие Боливарианских национальных вооруженных сил, сотрудники 21 государственной структуры, представители Красного Креста Венесуэлы, добровольцы, а также кинологические расчеты, участвовавшие в поисково-спасательных операциях.

Отдельную награду "Собаки-герои Венесуэлы" получили служебные собаки, участвовавшие в поисково-спасательных операциях. Родригес особо отметила овчарку по кличке Луна, которая, по ее словам, помогла обнаружить 80 человек под завалами, а также пса по кличке Цунами, назвав его "национальным героем".

В ликвидации последствий стихийного бедствия в Венесуэле были задействованы около 30 тысяч сотрудников различных служб. По словам уполномоченного президента, многие из них работали без сна по 48-72 часа, продолжая поиски людей под завалами.