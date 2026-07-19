В Кировской области сошли с рельсов два грузовых вагона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кировской области на станции Киров-Котласский сошли с рельсов два вагона с пустыми контейнерами.
- Пострадавших нет, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Два вагона с пустыми контейнерами сошли с рельсов в Кировской области, пострадавших нет, движение поездов не нарушено, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
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"По предварительным данным, 19 июля в ночное время на станции Киров-Котласский Горьковской железной дороги при выполнении маневровых работ произошел сход двух железнодорожных платформ с порожними контейнерами. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ведутся восстановительные работы.
"На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло", - подчеркивается в сообщении.
Кировская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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