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В Кировской области сошли с рельсов два грузовых вагона - РИА Новости, 19.07.2026
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10:16 19.07.2026 (обновлено: 10:25 19.07.2026)
В Кировской области сошли с рельсов два грузовых вагона

В Кировской области сошли с рельсов два вагона с пустыми контейнерами

© Приволжская транспортная прокуратураПоследствие схода вагонов в Кирове
Последствие схода вагонов в Кирове - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Приволжская транспортная прокуратура
Последствие схода вагонов в Кирове
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кировской области на станции Киров-Котласский сошли с рельсов два вагона с пустыми контейнерами.
  • Пострадавших нет, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Два вагона с пустыми контейнерами сошли с рельсов в Кировской области, пострадавших нет, движение поездов не нарушено, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
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"По предварительным данным, 19 июля в ночное время на станции Киров-Котласский Горьковской железной дороги при выполнении маневровых работ произошел сход двух железнодорожных платформ с порожними контейнерами. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ведутся восстановительные работы.
"На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло", - подчеркивается в сообщении.
Кировская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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