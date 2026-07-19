В Аризоне девять человек пострадали при стрельбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Тусон американского штата Аризона произошла стрельба, девять человек получили тяжелые ранения.
- Подозреваемый был доставлен в больницу в состоянии, угрожающем жизни.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Стрельба произошла в городе Тусон американского штата Аризона, девять человек получили тяжелые ранения, пишет газета New York Post со ссылкой на департамент полиции города.
Стрельба произошла в воскресенье около 2.00 по местному времени (12.00 мск). По данным газеты, мужчина открыл огонь по толпе в центре города. Полицейские, прибывшие на место, применили против подозреваемого табельное оружие.
"Девять человек, в которых он (подозреваемый - ред.), предположительно, стрелял... были госпитализированы в критическом состоянии", - говорится в сообщении газеты.
Как отмечает New York Post, сам подозреваемый был доставлен в больницу в состоянии, угрожающем жизни. Местная полиция ведет расследование случившегося.
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