В Аризоне девять человек пострадали при стрельбе

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Тусон американского штата Аризона произошла стрельба, девять человек получили тяжелые ранения.

Подозреваемый был доставлен в больницу в состоянии, угрожающем жизни.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Стрельба произошла в городе Тусон американского штата Аризона, девять человек получили тяжелые ранения, пишет газета Стрельба произошла в городе Тусон американского штата Аризона, девять человек получили тяжелые ранения, пишет газета New York Post со ссылкой на департамент полиции города.

Стрельба произошла в воскресенье около 2.00 по местному времени (12.00 мск). По данным газеты, мужчина открыл огонь по толпе в центре города. Полицейские, прибывшие на место, применили против подозреваемого табельное оружие.

"Девять человек, в которых он (подозреваемый - ред.), предположительно, стрелял... были госпитализированы в критическом состоянии", - говорится в сообщении газеты.