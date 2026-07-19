Краткий пересказ от РИА ИИ
- Португальский юрист Алешандри Геррейру рассказал, что украинцы в Европе ложно обвиняют россиян в различных преступлениях, чтобы создать им проблемы с законом.
- Он порекомендовал в таких случаях обращаться за помощью в местное консульство России.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинцы в Европе ложно обвиняют россиян в различных преступлениях, чтобы создать им проблемы с законом, сообщил РИА Новости португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.
"Бывают ложные обвинения и со стороны украинцев в разных странах Евросоюза, в том числе в Португалии, чтобы создать россиянам проблемы", — сказал он.
Как уточнил Геррейру, россияне могут сталкиваться с самыми разными ложными обвинениями, в том числе в преступлениях на почве ненависти по отношению к украинцам.
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"Я сам в качестве адвоката уже имел дело с россиянами, задержанными по необъяснимым причинам", — добавил юрист.
По словам собеседника агентства, в таких случаях в первую очередь нужно обращаться за помощью в местное консульство России.