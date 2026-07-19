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Живущие в Европе украинцы пишут ложные жалобы на россиян - РИА Новости, 19.07.2026
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06:11 19.07.2026 (обновлено: 06:51 19.07.2026)
Живущие в Европе украинцы пишут ложные жалобы на россиян

Геррейру: украинцы в Европе пытаются создать проблемы россиянам ложными жалобами

© AP Photo / Andrew MedichiniУкраинцы во время демонстрации в Риме, Италия
Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Португальский юрист Алешандри Геррейру рассказал, что украинцы в Европе ложно обвиняют россиян в различных преступлениях, чтобы создать им проблемы с законом.
  • Он порекомендовал в таких случаях обращаться за помощью в местное консульство России.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинцы в Европе ложно обвиняют россиян в различных преступлениях, чтобы создать им проблемы с законом, сообщил РИА Новости португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.
"Бывают ложные обвинения и со стороны украинцев в разных странах Евросоюза, в том числе в Португалии, чтобы создать россиянам проблемы", — сказал он.
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Как уточнил Геррейру, россияне могут сталкиваться с самыми разными ложными обвинениями, в том числе в преступлениях на почве ненависти по отношению к украинцам.
«
"Я сам в качестве адвоката уже имел дело с россиянами, задержанными по необъяснимым причинам", — добавил юрист.
По словам собеседника агентства, в таких случаях в первую очередь нужно обращаться за помощью в местное консульство России.
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