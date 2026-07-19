Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия. Архивное фото

Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия

© AP Photo / Andrew Medichini Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия

Краткий пересказ от РИА ИИ Португальский юрист Алешандри Геррейру рассказал, что украинцы в Европе ложно обвиняют россиян в различных преступлениях, чтобы создать им проблемы с законом.

Он порекомендовал в таких случаях обращаться за помощью в местное консульство России.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинцы в Европе ложно обвиняют россиян в различных преступлениях, чтобы создать им проблемы с законом, сообщил РИА Новости португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.

"Бывают ложные обвинения и со стороны украинцев в разных странах Евросоюза, в том числе в Португалии , чтобы создать россиянам проблемы", — сказал он.

Как уточнил Геррейру, россияне могут сталкиваться с самыми разными ложными обвинениями, в том числе в преступлениях на почве ненависти по отношению к украинцам.

« "Я сам в качестве адвоката уже имел дело с россиянами, задержанными по необъяснимым причинам", — добавил юрист.