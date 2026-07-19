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"Времени все меньше". В ФРГ заявили о решающем этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 19.07.2026
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20:07 19.07.2026
"Времени все меньше". В ФРГ заявили о решающем этапе конфликта на Украине

Welt: Украина может лишиться поддержки после выборов в Европе

© REUTERS / Teresa SuarezГрупповое фото перед встречей Коалиции желающих в Париже
Групповое фото перед встречей Коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / Teresa Suarez
Групповое фото перед встречей Коалиции желающих в Париже
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский конфликт вступает в решающую фазу, поскольку Киев вскоре может лишиться поддержки европейских союзников из-за предстоящих выборов, пишет Welt.
  • Приближается уход президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера, а также выборы в ряде стран. Как отмечает издание, преемники европейских лидеров могут оказаться гораздо менее благосклонными к Киеву.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинский конфликт вступает в решающую фазу, поскольку Киев вскоре может лишиться поддержки европейских союзников из-за предстоящих выборов, пишет Welt.
"Времени остается все меньше. <…> Несмотря на применение беспилотников, Украина по-прежнему беззащитна перед волнами российских ударов баллистическими ракетами", — говорится в публикации.
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Отмечается, что раскол в "коалиции желающих" уже становится заметен. Так, премьер-министр Болгарии Румен Радев недавно отказался от участия в ней, а Польша до сих пор не подтвердила свое присоединение к коалиции по противоракетной обороне.
Одновременно с этим приближается уход президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера, а также выборы в ряде стран. Как отмечает издание, преемники европейских лидеров могут оказаться гораздо менее благосклонными к Киеву.
"Ближайшие месяцы станут критическими для страны. Не менее важны решения, которые союзники примут до наступления зимы", — резюмируется в статье.
Ранее издание Der Spiegel сообщило, что страны так называемой "коалиции желающих" все больше сомневаются в поддержке Украины и не желают оказывать ей военную помощь.
В начале мая компания YouGov провела исследование, согласно которому более 70% граждан Германии негативно настроены в отношении главы немецкого правительства Фридриха Мерца. Во Франции деятельность президента Эммануэля Макрона одобряют лишь 23%, а 72% характеризуют его с противоположной стороны, следует из результатов опроса.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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