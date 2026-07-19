"Времени все меньше". В ФРГ заявили о решающем этапе конфликта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинский конфликт вступает в решающую фазу, поскольку Киев вскоре может лишиться поддержки европейских союзников из-за предстоящих выборов, пишет Welt.

Приближается уход президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера, а также выборы в ряде стран. Как отмечает издание, преемники европейских лидеров могут оказаться гораздо менее благосклонными к Киеву.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинский конфликт вступает в решающую фазу, поскольку Киев вскоре может лишиться поддержки европейских союзников из-за предстоящих выборов, пишет Украинский конфликт вступает в решающую фазу, поскольку Киев вскоре может лишиться поддержки европейских союзников из-за предстоящих выборов, пишет Welt.

"Времени остается все меньше. <…> Несмотря на применение беспилотников, Украина по-прежнему беззащитна перед волнами российских ударов баллистическими ракетами", — говорится в публикации.

Отмечается, что раскол в "коалиции желающих" уже становится заметен. Так, премьер-министр Болгарии Румен Радев недавно отказался от участия в ней, а Польша до сих пор не подтвердила свое присоединение к коалиции по противоракетной обороне.

Одновременно с этим приближается уход президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера, а также выборы в ряде стран. Как отмечает издание, преемники европейских лидеров могут оказаться гораздо менее благосклонными к Киеву.

"Ближайшие месяцы станут критическими для страны. Не менее важны решения, которые союзники примут до наступления зимы", — резюмируется в статье.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что страны так называемой "коалиции желающих" все больше сомневаются в поддержке Украины и не желают оказывать ей военную помощь.

В начале мая компания YouGov провела исследование, согласно которому более 70% граждан Германии негативно настроены в отношении главы немецкого правительства Фридриха Мерца. Во Франции деятельность президента Эммануэля Макрона одобряют лишь 23%, а 72% характеризуют его с противоположной стороны, следует из результатов опроса.