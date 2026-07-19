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Украинские военнослужащие отказываются от наград за подписью Сырского - РИА Новости, 19.07.2026
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18:22 19.07.2026
Украинские военнослужащие отказываются от наград за подписью Сырского

Украинские солдаты начали возвращать награды, врученные за подписью Сырского

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военнослужащие начали отказываться от наград, врученных за подписью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Протестующие не всегда могут объяснить причины своей поддержки Михаила Федорова и выступлений против Сырского.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие начали отказываться от наград, врученных за подписью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что на фоне продолжающихся протестов против Сырского украинские военнослужащие присоединились к акции по возвращению знаков отличия, полученных за его подписью.
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"Также важно отметить, что украинские военнослужащие присоединились к "международной акции" по возвращению наград и начали отказываться от знаков отличия, врученных за подписью Сырского", - сообщили в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, участники протестных акций нередко не могут объяснить причины своей поддержки бывшего министра обороны Михаила Федорова и выступлений против Сырского.
Как писала "Украинская правда", Владимир Зеленский на недавней встрече с фракцией "Слуга народа" заявил о системном и нерешаемом конфликте Федорова с главкомом ВСУ и армией. Он признал, что уволить следовало бы обоих, но сейчас он это сделать не может.
На этой неделе во многих украинских городах прошли митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло. Западные СМИ и эксперты отмечали, что такая частота обновлений в украинской власти разрушительна, а сами новации происходят из-за конфликтов между отдельными людьми.
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