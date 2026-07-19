Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военнослужащие начали отказываться от наград, врученных за подписью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Протестующие не всегда могут объяснить причины своей поддержки Михаила Федорова и выступлений против Сырского.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие начали отказываться от наград, врученных за подписью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что на фоне продолжающихся протестов против Сырского украинские военнослужащие присоединились к акции по возвращению знаков отличия, полученных за его подписью.

"Также важно отметить, что украинские военнослужащие присоединились к "международной акции" по возвращению наград и начали отказываться от знаков отличия, врученных за подписью Сырского ", - сообщили в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, участники протестных акций нередко не могут объяснить причины своей поддержки бывшего министра обороны Михаила Федорова и выступлений против Сырского.

Как писала "Украинская правда", Владимир Зеленский на недавней встрече с фракцией "Слуга народа" заявил о системном и нерешаемом конфликте Федорова с главкомом ВСУ и армией. Он признал, что уволить следовало бы обоих, но сейчас он это сделать не может.