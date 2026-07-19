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Депутат Рады сообщил об увольнении Качки с должности вице-премьера - РИА Новости, 19.07.2026
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12:24 19.07.2026
Депутат Рады сообщил об увольнении Качки с должности вице-премьера

Депутат Рады Железняк: Качка ушел с поста вице-премьера по евроинтеграции

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Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тарас Качка уволен с должности вице-премьера по евроинтеграции, заявил депутат Рады Железняк.
  • Официальную версию причин отставки не озвучили, но увольнение связывают с невыполнением антикоррупционных условий.
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк утверждает, что Тарас Качка уволен с должности вице-премьера по евроинтеграции.
Ранее Железняк сообщал, что вице-премьером по вопросам евроинтеграции вместо Качки планируют назначить представителя Украины в ЕС Всеволода Ченцова.
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"Знаете, почему же уволили Тараса Качку с должности вице-премьера по евроинтеграции? Официальной версии причин отставки Банковая (улица, на которой находится офис Владимира Зеленского – ред.) так и не озвучила. Но хронология красноречива: человек, который публично уверял партнеров, что Украина действительно будет выполнять антикоррупционные условия, ушел. Без объяснений", - написал Железняк в Telegram-канале.
По словам Железняка, Качка периодически напоминал Зеленскому о том, что законы из так называемого пакета "Качки-Кос" необходимо принять. Эти законопроекты предусматривают фактический вывод из-под контроля Зеленского офиса генпрокурора и государственного бюро расследований (ГБР), а также существенное увеличение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые уже более года атакуют уголовными делами ближайшее окружение Зеленского.
"Новый кабмин, новые правила - старые договоренности якобы больше не считаются. Удобная логика. Есть только одна проблема: она не работает… Если завтра Еврокомиссия заменит (комиссара по расширению ЕС - ред.) Марту Кос, ни одно обязательство ЕС также никуда не исчезнет. Потому что договоренности заключают между институтами, а не между конкретными людьми. Изменить фамилию в правительстве и объявить предыдущие обязательства недействительными — это не дипломатия. Это попытка обмануть партнеров", - добавил депутат.
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В миреУкраинаТарас КачкаВладимир ЗеленскийЕвросоюзВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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