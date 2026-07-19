Депутат Рады сообщил об увольнении Качки с должности вице-премьера

"Знаете, почему же уволили Тараса Качку с должности вице-премьера по евроинтеграции? Официальной версии причин отставки Банковая (улица, на которой находится офис Владимира Зеленского – ред.) так и не озвучила. Но хронология красноречива: человек, который публично уверял партнеров, что Украина действительно будет выполнять антикоррупционные условия, ушел. Без объяснений", - написал Железняк в Telegram-канале.

По словам Железняка, Качка периодически напоминал Зеленскому о том, что законы из так называемого пакета "Качки-Кос" необходимо принять. Эти законопроекты предусматривают фактический вывод из-под контроля Зеленского офиса генпрокурора и государственного бюро расследований (ГБР), а также существенное увеличение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые уже более года атакуют уголовными делами ближайшее окружение Зеленского.

"Новый кабмин, новые правила - старые договоренности якобы больше не считаются. Удобная логика. Есть только одна проблема: она не работает… Если завтра Еврокомиссия заменит (комиссара по расширению ЕС - ред.) Марту Кос, ни одно обязательство ЕС также никуда не исчезнет. Потому что договоренности заключают между институтами, а не между конкретными людьми. Изменить фамилию в правительстве и объявить предыдущие обязательства недействительными — это не дипломатия. Это попытка обмануть партнеров", - добавил депутат.