ЕС втягивает Молдавию в конфликт на Украине, считает румынский политолог

Флаги Молдавии и ЕС на правительственном здании в Кишиневе. Архивное фото

Флаги Молдавии и ЕС на правительственном здании в Кишиневе

© AP Photo / Vadim Ghirda Флаги Молдавии и ЕС на правительственном здании в Кишиневе

Краткий пересказ от РИА ИИ Румынский политолог Дан Дунгачиу заявил, что Европейский союз ведет курс на эскалацию вооруженного конфликта на Украине и может вовлечь в него Молдавию.

Президент Молдавии Майя Санду приняла участие в саммите "коалиции желающих" в Париже, где было принято решение о проведении военных учений в соседних с Украиной странах.

КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Европейский союз ведет курс на эскалацию вооруженного конфликта на Украине и может вовлечь в него Молдавию, заявил румынский политолог Дан Дунгачиу.

Президент Молдавии Майя Санду в понедельник впервые приняла участие в саммите "коалиции желающих" в Париже, его участники приняли решение о проведении военных учений в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах. В среду Санду участвовала в пятом саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" в Киеве, где была принята декларация, призывающая к усилению санкций против РФ.

"Европа взяла однозначный курс на эскалацию. Мы можем стать свидетелями того, как Молдавия будет вовлечена в этот процесс в той или иной форме", - заявил Дунгачиу в интервью румынскому изданию Gândul ("Мысль").

Политолог отметил, что Евросоюз передает Украине не только финансовую помощь, но и военные средства, включая беспилотники и другое оборудование.