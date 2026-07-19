ЕС втягивает Молдавию в конфликт на Украине, считает румынский политолог

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Румынский политолог Дан Дунгачиу заявил, что Европейский союз ведет курс на эскалацию вооруженного конфликта на Украине и может вовлечь в него Молдавию.
- Президент Молдавии Майя Санду приняла участие в саммите "коалиции желающих" в Париже, где было принято решение о проведении военных учений в соседних с Украиной странах.
КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Европейский союз ведет курс на эскалацию вооруженного конфликта на Украине и может вовлечь в него Молдавию, заявил румынский политолог Дан Дунгачиу.
Президент Молдавии Майя Санду в понедельник впервые приняла участие в саммите "коалиции желающих" в Париже, его участники приняли решение о проведении военных учений в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах. В среду Санду участвовала в пятом саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" в Киеве, где была принята декларация, призывающая к усилению санкций против РФ.
"Европа взяла однозначный курс на эскалацию. Мы можем стать свидетелями того, как Молдавия будет вовлечена в этот процесс в той или иной форме", - заявил Дунгачиу в интервью румынскому изданию Gândul ("Мысль").
Политолог отметил, что Евросоюз передает Украине не только финансовую помощь, но и военные средства, включая беспилотники и другое оборудование.
Ранее власти Молдавии неоднократно заявляли о приверженности конституционному нейтралитету, однако с приходом к власти Санду Кишинев активизировал сотрудничество с НАТО и увеличил расходы на оборону.
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