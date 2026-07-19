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В Турции оценили сообщения о возможной отставке Сырского - РИА Новости, 19.07.2026
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09:15 19.07.2026
В Турции оценили сообщения о возможной отставке Сырского

Обозреватель Мумлу: Зеленский может начать приносить в жертву людей из окружения

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу заявил, что сообщения о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского свидетельствуют об ослаблении позиций Владимира Зеленского.
  • По его мнению, увольнение высокопоставленных чиновников и военных может быть попыткой продемонстрировать обществу поиск ответственных за проблемы и снизить политическое давление на руководство страны.
АНКАРА, 19 июл – РИА Новости. Сообщения о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского свидетельствуют о том, что позиции Владимира Зеленского заметно ослабли и вскоре он может начать приносить в жертву людей из своего окружения, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу.
Ранее газета Financial Times, ссылаясь на источники в украинском руководстве, утверждала, что Зеленский рассматривает возможность отставки главкома ВСУ на фоне протестов против отставки главы минобороны Михаила Федорова.
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
На Украине раскрыли, что произойдет после отставки Федорова
16 июля, 11:00
«
"Кресло под Зеленским уже шатается. Чтобы удержать власть, он будет искать виновных и приносить в жертву представителей своего окружения", — сказал эксперт.
По словам Мумлу, публикация Financial Times о возможной смене главкома ВСУ отражает нарастающую напряженность внутри украинской власти на фоне кадровых перестановок и общественного недовольства.
Эксперт считает, что увольнение высокопоставленных чиновников и военных в такой ситуации может использоваться как попытка продемонстрировать обществу поиск ответственных за проблемы, а также снизить политическое давление на руководство страны.
Он добавил, что подобные кадровые решения, по его мнению, свидетельствуют не столько о смене стратегии, сколько о стремлении сохранить управляемость системы и укрепить позиции действующей власти.
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Вчера, 20:44
Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку правительства, включая Федорова. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио руководителя СБУ Евгению Хмаре.
Как писала "Украинская правда", глава киевского режима на недавней встрече с фракцией "Слуга народа" заявил о системном и нерешаемом конфликте Федорова с главкомом ВСУ и армией. Он признал, что уволить следовало бы обоих, но сейчас он это сделать не может.
На этой неделе во многих украинских городах прошли митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло. Западные СМИ и эксперты отмечали, что такая частота обновлений в украинской власти разрушительна, а сами новации происходят из-за конфликтов между отдельными людьми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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17 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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