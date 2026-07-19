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"Они их парализовали". В Британии поразились результатам действий ВС России - РИА Новости, 19.07.2026
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07:25 19.07.2026 (обновлено: 07:33 19.07.2026)
"Они их парализовали". В Британии поразились результатам действий ВС России

Аналитик Меркурис: российские удары парализовали работу портов Украины

© Фото : соцсетиВ Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар
В Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : соцсети
В Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что российские удары блокировали работу украинских портов в Черном море.
  • По его словам, теперь вся портовая инфраструктура, эксплуатировавшаяся Украиной на Черном море, оказалась парализованной.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские удары блокировали работу украинских портов в Черном море, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Русские, продолжая наносить массированные удары по различным портам Одесской области, расширили свои атаки на <…> портовый комплекс Николаева <…> и бомбят его. Порты фактически блокированы", — отметил он.
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По словам Меркуриса, российские атаки привели к плачевным для киевского режима результатам.
"Вся портовая инфраструктура, которая когда-то эксплуатировалась Украиной на Черном море, теперь, по сути, парализована", — добавил эксперт.
Утром Минобороны сообщило, что в ночь на 18 июля российские войска поразили в порту Одесса объекты инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а в порту Черноморск Одесской области — контейнеровоз во время разгрузки боеприпасов. При этом в районе острова Змеиный под удар попало судно с грузами для украинской армии.
Днем ведомство сообщило о продолжении атак. Беспилотники поразили судно с грузами военного назначения в порту Южный и еще два судна, стоявших на рейде в порту Одесса.
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