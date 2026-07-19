Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Полтавской области Украины число дорожно-транспортных происшествий выросло на 27,6% из-за активного использования украинскими военными логистических маршрутов.
- В селе Потоки Полтавской области оборудовали модульные строения для размещения беженцев и военнослужащих ВСУ.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Полтавской области Украины на фоне активного использования украинскими военными логистических маршрутов число дорожно-транспортных происшествий выросло на 27,6%, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства сообщил, что в Полтавской области в селе Потоки оборудовали модульные строения для размещения беженцев и военнослужащих ВСУ.
"Из-за начала активного использования украинскими националистами логистических маршрутов через Полтавскую область, в регионе на 27,6% выросло количество ДТП. Большая часть аварий происходит с участием украинских военнослужащих", — сообщили в силовых структурах.
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