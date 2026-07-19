МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Полтавской области Украины на фоне активного использования украинскими военными логистических маршрутов число дорожно-транспортных происшествий выросло на 27,6%, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Из-за начала активного использования украинскими националистами логистических маршрутов через Полтавскую область, в регионе на 27,6% выросло количество ДТП. Большая часть аварий происходит с участием украинских военнослужащих", — сообщили в силовых структурах.