"Это ужасно". На Западе раскрыли, что задумали с Украиной против русских

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что многие на Украине и Западе придерживаются нацистской идеологии.

Джонсон подчеркнул, что ненависть к России и русским проявляется в практических действиях, включая финансирование биологических лабораторий на территории Украины, разрабатывающих агенты против славян.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Многие на Украине и на Западе придерживаются нацистской идеологии и стремятся уничтожить русских как народ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Многие на Украине и на Западе придерживаются нацистской идеологии и стремятся уничтожить русских как народ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала

"Украина прославляет нацистскую символику, тех самых нацистов, которые устроили холокост. <…> Мы говорим о сознательной попытке уничтожить целый народ, потому что в нацистской идеологии существовало убеждение, будто есть сверхлюди и унтерменши, якобы недочеловеки", — отметил он.

При этом Джонсон подчеркнул, что ненависть к России и русским проявляется на Западе и Украине в практических действиях.

"Почему Вооруженные силы США финансировали биологические исследовательские лаборатории <…> на территории Украины? Эти лаборатории разрабатывали биологические агенты, направленные против славян, против русских, чтобы уничтожить русских. <…> Это следствие отвратительной расистской идеологии. И самое ужасное, что на Западе ее разделяют очень многие", — уточнил эксперт.