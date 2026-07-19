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"Это ужасно". На Западе раскрыли, что задумали с Украиной против русских - РИА Новости, 19.07.2026
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05:44 19.07.2026 (обновлено: 05:46 19.07.2026)
"Это ужасно". На Западе раскрыли, что задумали с Украиной против русских

Аналитик Джонсон: неонацисты на Западе и Украине хотят уничтожить русских

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что многие на Украине и Западе придерживаются нацистской идеологии.
  • Джонсон подчеркнул, что ненависть к России и русским проявляется в практических действиях, включая финансирование биологических лабораторий на территории Украины, разрабатывающих агенты против славян.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Многие на Украине и на Западе придерживаются нацистской идеологии и стремятся уничтожить русских как народ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Украина прославляет нацистскую символику, тех самых нацистов, которые устроили холокост. <…> Мы говорим о сознательной попытке уничтожить целый народ, потому что в нацистской идеологии существовало убеждение, будто есть сверхлюди и унтерменши, якобы недочеловеки", — отметил он.
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При этом Джонсон подчеркнул, что ненависть к России и русским проявляется на Западе и Украине в практических действиях.
"Почему Вооруженные силы США финансировали биологические исследовательские лаборатории <…> на территории Украины? Эти лаборатории разрабатывали биологические агенты, направленные против славян, против русских, чтобы уничтожить русских. <…> Это следствие отвратительной расистской идеологии. И самое ужасное, что на Западе ее разделяют очень многие", — уточнил эксперт.
Москва неоднократно заявляла, что Соединенные Штаты финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение КБТО. По данным Минобороны России, оттуда вывезли все для продолжения военно-биологической программы после начала СВО. Администрация экс-президента США Джо Байдена отрицала наличие на Украине контролируемых Вашингтоном лабораторий.
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В миреРоссияУкраинаСШАЗападЛарри ДжонсонДжо БайденЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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