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"Это делали украинцы". В США сделали жесткое заявление о ВСУ - РИА Новости, 19.07.2026
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04:22 19.07.2026 (обновлено: 04:26 19.07.2026)
"Это делали украинцы". В США сделали жесткое заявление о ВСУ

Профессор Миршаймер: Европа хочет, чтобы Украина воевала с Россией вместо нее

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Европа поставляет оружие Украине, чтобы та воевала с Россией вместо нее.
  • По словам Миршаймера, Европа не хочет отправлять своих военных на Украину и не может предоставить то, в чем Украина нуждается больше всего — людей.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Европа поставляет оружие Украине, чтобы та воевала с Россией вместо нее, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Причина, по которой европейцы не настроены всерьез на переговоры о прекращении конфликта на Украине, в том, что сами они не умирают. Они используют украинцев для этой цели. <…> Европейцы говорят украинцам: просто продолжайте сражаться, мы дадим вам деньги, оружие. Украина тем временем истекает кровью, а европейцы не умирают", — отметил он.
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По словам Миршаймера, Европа не может проставить Украине то, в чем она нуждается больше всего.
"Европейцы не хотят воевать с русскими. Они хотят, чтобы это делали украинцы. <…> Они хотят поставлять Украине как можно больше оружия. Но Украине на самом деле нужны не оружие, а люди. <…> А мы ведь не видим, чтобы европейцы спешили отправлять своих военных на Украину", — пояснил профессор.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаРоссияДжон МиршаймерСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЧикагский университет
 
 
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