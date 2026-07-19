"Это делали украинцы". В США сделали жесткое заявление о ВСУ

"Европейцы не хотят воевать с русскими. Они хотят, чтобы это делали украинцы. <…> Они хотят поставлять Украине как можно больше оружия. Но Украине на самом деле нужны не оружие, а люди. <…> А мы ведь не видим, чтобы европейцы спешили отправлять своих военных на Украину", — пояснил профессор.