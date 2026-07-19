В Изюме прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Изюм Харьковской области прогремел взрыв.
- Воздушная тревога в Изюмском районе действует с 21:39 мск.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Изюм Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на городскую военную администрацию.
"В Изюме в Харьковской области был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Воздушная тревога в Изюмском районе действует с 21.39 мск.
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