Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок заявил, что западные страны, помогая Украине в конфликте с Россией, не борются за демократию.
- Мэтлок отметил, что европейские политики принимают решения по Украине вопреки интересам украинцев.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Утверждение, что западные страны, помогая Украине в конфликте с Россией, борются за демократию, не соответствует действительно, заявил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в эфире YouTube-канала.
"Европейцы игнорируют опасность для себя, а между тем, продолжая поддерживать Киев в конфликте, они причиняют огромные страдания украинцам, а идея о том, что они якобы защищают демократию, просто абсурдна. <…> Украинское правительство было создано в результате конфликта, а Зеленского не избрали. И если верить опросам, он не мог бы быть избран сегодня", — отметил он.
По мнению Мэтлока, европейские политики принимают решения по Украине вопреки интересам жителей этой страны.
"Я думаю, что большинство украинцев хотят прекращения конфликта, и, тем не менее , крупнейшие западноевропейские страны — Великобритания, Германия, Франция — поощряют их к продолжению этой войны. Но это не в их интересах", — добавил эксперт.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.