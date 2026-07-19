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В США заявили об обмане о событиях на СВО - РИА Новости, 19.07.2026
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03:07 19.07.2026 (обновлено: 03:08 19.07.2026)
В США заявили об обмане о событиях на СВО

Аналитик Мэтлок: Запад обманывает, заявляя, что защищает на Украине демократию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок заявил, что западные страны, помогая Украине в конфликте с Россией, не борются за демократию.
  • Мэтлок отметил, что европейские политики принимают решения по Украине вопреки интересам украинцев.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Утверждение, что западные страны, помогая Украине в конфликте с Россией, борются за демократию, не соответствует действительно, заявил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в эфире YouTube-канала.
"Европейцы игнорируют опасность для себя, а между тем, продолжая поддерживать Киев в конфликте, они причиняют огромные страдания украинцам, а идея о том, что они якобы защищают демократию, просто абсурдна. <…> Украинское правительство было создано в результате конфликта, а Зеленского не избрали. И если верить опросам, он не мог бы быть избран сегодня", — отметил он.
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По мнению Мэтлока, европейские политики принимают решения по Украине вопреки интересам жителей этой страны.
"Я думаю, что большинство украинцев хотят прекращения конфликта, и, тем не менее , крупнейшие западноевропейские страны — Великобритания, Германия, Франция — поощряют их к продолжению этой войны. Но это не в их интересах", — добавил эксперт.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
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В миреУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийРоссияСШАДжек МэтлокСергей Лавров
 
 
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