Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремел повторный взрыв.
- Воздушная тревога в отдельных районах Сумской области действует с 23:40–23:41 мск.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал уже сообщал о нескольких взрывах в городе.
"Еще один взрыв прозвучал в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Воздушная тревога в отдельных районах Сумской области действует с 23.40-23.41 мск.
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