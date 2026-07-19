Краткий пересказ от РИА ИИ Реструктуризация украинского правительства, затеянная Владимиром Зеленским, вызвала неопределенность в Брюсселе.

В Брюсселе начали сомневаться в целесообразности приема Украины в Евросоюз из-за коррупционных скандалов и других факторов.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Реструктуризация украинского правительства, затеянная Владимиром Зеленским, скомпрометировала Киев в глазах европейских властей, пишет Реструктуризация украинского правительства, затеянная Владимиром Зеленским, скомпрометировала Киев в глазах европейских властей, пишет Berliner Zeitung

"Кризис правительства, вызванный Владимиром Зеленским после ухода министра обороны Михаила Федорова , сотрясает не только Украину, но также вызывает значительную неопределенность в Брюсселе. <…> С его (Федорова. — Прим. ред.) отставкой европейцы теряют важного союзника", — говорится в публикации.

Более того, в Брюсселе, как утверждают авторы статьи, начали сомневаться в целесообразности приема Украины в Евросоюз.

"Внезапный уход также потрясает продолжающиеся переговоры о вступлении Украины в ЕС. <…> Уже существуют серьезные сомнения по этому поводу, в том числе из-за многочисленных коррупционных скандалов. <…> Внезапно становится неясно, может ли ЕС безоговорочно полагаться на Украину, как раньше", — заключает издание.

На этой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая Федорова. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича — соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.