"Точно не финал". Минобороны сделало заявление после ударов по Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные силы сообщили о продолжении массированных ударов.
- Ночью был нанесен удар по объектам военной промышленности в Киеве и области, а также по логистической инфраструктуре ВСУ в порту «Южный» Одесской области.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Массированные удары российских Вооруженных сил будут продолжены, сообщили в Минобороны РФ.
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"Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс". Надпись изображена на фоне оперативно-тактического ракетного комплекса, осуществляющего залп.
Также в сообщении указан тег "Это вам не футбол".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18