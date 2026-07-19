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"Точно не финал". Минобороны сделало заявление после ударов по Киеву - РИА Новости, 19.07.2026
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08:59 19.07.2026
"Точно не финал". Минобороны сделало заявление после ударов по Киеву

Минобороны РФ заявило о продолжении ударов по объектам ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные силы сообщили о продолжении массированных ударов.
  • Ночью был нанесен удар по объектам военной промышленности в Киеве и области, а также по логистической инфраструктуре ВСУ в порту «Южный» Одесской области.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Массированные удары российских Вооруженных сил будут продолжены, сообщили в Минобороны РФ.
«

"Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс". Надпись изображена на фоне оперативно-тактического ракетного комплекса, осуществляющего залп.

Также в сообщении указан тег "Это вам не футбол".
Запись появилась в канале ведомства после сообщения о нанесенном ночью массированном ударе по объектам военной промышленности в Киеве и области, а также логистической инфраструктуре ВСУ в порту "Южный" Одесской области.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевОдесская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраина
 
 
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