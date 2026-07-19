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ВС России ночью нанесли удар по порту Южный в Одесской области - РИА Новости, 19.07.2026
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08:10 19.07.2026 (обновлено: 08:18 19.07.2026)
ВС России ночью нанесли удар по порту Южный в Одесской области

МО: ВС России ночью поразили объекты в порту "Южный" Одесской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Минобороны сообщили о массированном ударе по объектам инфраструктуры порта "Южный" в Одесской области.
  • Поражены объекты, которые использовались для доставки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Объекты порта "Южный" в Одесской области, куда доставляли и где хранили военные грузы, а также горюче-смазочные материалы для ВСУ, поражены в результате российского массированного удара, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар... по объектам инфраструктуры порта "Южный" Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдесская областьВооруженные силы Украины
 
 
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