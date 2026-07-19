ВС России ночью нанесли удар по порту Южный в Одесской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Минобороны сообщили о массированном ударе по объектам инфраструктуры порта "Южный" в Одесской области.
- Поражены объекты, которые использовались для доставки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Объекты порта "Южный" в Одесской области, куда доставляли и где хранили военные грузы, а также горюче-смазочные материалы для ВСУ, поражены в результате российского массированного удара, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар... по объектам инфраструктуры порта "Южный" Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.