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Тверь включили в Золотое кольцо России - РИА Новости, 19.07.2026
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Туризм
 
16:47 19.07.2026 (обновлено: 17:25 19.07.2026)
Тверь включили в Золотое кольцо России

Королев: Тверь официально вошла в Золотое кольцо России

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Тверь и Волгу
Вид на город Тверь и Волгу - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тверь официально включена в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России».
  • О новом статусе Твери временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев объявил на торжественном открытии Дня города.
КУРСК, 19 июл — РИА Новости. Тверь официально включили в национальный туристический маршрут "Золотое кольцо России", сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев.
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"Свершилось! Наша любимая Тверь теперь официально в знаменитом национальном маршруте "Золотое кольцо России"! Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало подарком для всех нас!" — написал он на платформе "Макс".

Королев объявил о новом статусе Твери на торжественном открытии празднования Дня города.
"Наши жители восприняли эту новость по-настоящему горячо. Все мы прекрасно понимаем: для Твери такой статус открывает новые горизонты. Это не только туризм, хотя и это важно, но прежде всего — это развитие экономики, обновление инфраструктуры, улучшение качества жизни людей!" — добавил врио губернатора.
В 2027 году Золотое кольцо России отметит 60-летие. Этот кольцевой туристический маршрут объединяет древние города Северо-Восточной Руси, знаменитые уникальными памятниками архитектуры, истории и культуры. До сих пор в Золотое кольцо официально входили девять городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Ярославль, который считается его столицей.
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ТуризмТверьВиталий КоролевРоссия
 
 
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