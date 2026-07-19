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В Одессе сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ против ребенка - РИА Новости, 19.07.2026
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18:21 19.07.2026
В Одессе сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ против ребенка

В Одессе сотрудники военкомата залили слезоточивым газом 12-летнюю девочку

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники военкомата в Одессе применили слезоточивый газ против 12-летней девочки.
  • У ребенка диагностирован ожог глаз, а ее мать обратилась с заявлением в полицию.
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины применили слезоточивый газ против 12-летней девочки, у ребенка ожог глаз, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"(Сотрудники – ред.) ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) в Одессе залили слезоточивым газом 12-летнего ребенка и ее собаку… Девочка шла по улице и выгуливала собаку, когда женщина из толпы бросила камешек в автомобиль ТЦК. В ответ они из газового баллончика залили женщину, девочку, которая шла позади, и ее собаку", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
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По его словам, у ребенка ожог глаз. Ее мать уже обратилась с заявлением в полицию.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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