В Ровненской области принудительно мобилизовали настоятеля храма УПЦ

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Настоятель одного из храмов Украинской православной церкви в Ровненской области был принудительно мобилизован сотрудниками военкомата, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства сообщил, что речь идет о 59-летнем протоиерее Павле Степанюке. По его словам, священнослужитель был задержан сотрудниками военкомата несмотря на наличие документов, подтверждающих необходимость ухода за больной матерью.