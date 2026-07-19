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В Ровненской области принудительно мобилизовали настоятеля храма УПЦ - РИА Новости, 19.07.2026
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В Ровненской области принудительно мобилизовали настоятеля храма УПЦ

В Ровненской области сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали настоятеля храма

© Фото : Ровенская епархия УПЦОтец Павел (Степанюк)
Отец Павел (Степанюк) - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Ровенская епархия УПЦ
Отец Павел (Степанюк). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Настоятель храма Украинской православной церкви в Ровненской области был принудительно мобилизован сотрудниками военкомата.
  • Задержан 59-летний протоиерей Павел Степанюк, несмотря на наличие документов, подтверждающих необходимость ухода за больной матерью.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Настоятель одного из храмов Украинской православной церкви в Ровненской области был принудительно мобилизован сотрудниками военкомата, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства сообщил, что речь идет о 59-летнем протоиерее Павле Степанюке. По его словам, священнослужитель был задержан сотрудниками военкомата несмотря на наличие документов, подтверждающих необходимость ухода за больной матерью.
Ровненской области принудительной мобилизации подвергся настоятель храма Украинской православной церкви. Пятидесятидевятилетний протоиерей Павел Степанюк был задержан "людоловами" ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.)", - сообщили в силовых структурах.
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