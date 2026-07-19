ВС России поразили цех сборки беспилотников в порту Одесса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы РФ нанесли поражение цеху сборки беспилотников ВСУ в порту «Одесса».
- Поражение было нанесено противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение цеху сборки беспилотников ВСУ в порту "Одесса", сообщило Минобороны России.
По данным военного ведомства, противокорабельными ракетами "Оникс", крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами было нанесено поражение портовой инфраструктуре, используемой для нужд ВСУ.
"В порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") - цеху сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и месту стоянки бензовозов (нанесено поражение - ред.)", - говорится в сообщении.
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