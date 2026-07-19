Трамп похвалил Бернема за планы открыть Северное море для добычи нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп похвалил нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема за планы полностью открыть Северное море для добычи нефти.
- По его мнению, запасы нефти в Северном море могут обеспечить сотни лет добычи и сделать Великобританию одной из богатейших стран мира.
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема за планы полностью открыть Северное море для добычи нефти.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Бернем, вскоре после прихода к власти намерен одобрить новые проекты по добыче нефти в Северном море.
"Новый премьер-министр Энди Бернем заявил, что полностью откроет бесценные нефтяные ресурсы Северного моря", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По мнению американского лидера, запасы нефти в Северном море могут обеспечить сотни лет добычи, а их разработка способна сделать Великобританию одной из богатейших стран мира. Трамп также заявил, что власти страны могут убрать ветряные турбины в районе шотландского Абердина.
Трамп неоднократно советовал британцам нарастить добычу нефти в Северном море и прекратить строить ветряные установки.