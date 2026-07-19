Трамп похвалил Бернема за планы открыть Северное море для добычи нефти

По мнению американского лидера, запасы нефти в Северном море могут обеспечить сотни лет добычи, а их разработка способна сделать Великобританию одной из богатейших стран мира. Трамп также заявил, что власти страны могут убрать ветряные турбины в районе шотландского Абердина.