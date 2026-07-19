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Трамп сделал новое заявление о санкциях против России - РИА Новости, 19.07.2026
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15:53 19.07.2026 (обновлено: 21:33 19.07.2026)
Трамп сделал новое заявление о санкциях против России

Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России

© REUTERS / SAUL LOEBПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Президент США Дональд Трамп
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп считает нужным включить Иран в законопроект о санкциях против России.
  • Он добавил, что сенатор Грэм* хотел это сделать.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает нужным включить Иран в законопроект о санкциях против России.

"Это то, что Линдси (Грэм. — Прим. ред.)* хотел сделать, и это должно было произойти. ВАЖНО!!!" — написал он в Truth Social.
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В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений при сердечно-сосудистом заболевании. Сенатор выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что "не может умереть до тех пор", пока не примут новый санкционный документ.

Всего за несколько дней до смерти, 10 июля, Грэм* совместно с рядом других американских законодателей выступил с утверждением, что они якобы достигли с администрацией президента США Дональда Трампа договоренности по поводу законопроекта о новых санкциях против России.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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