Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп считает нужным включить Иран в законопроект о санкциях против России.
- Он добавил, что сенатор Грэм* хотел это сделать.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает нужным включить Иран в законопроект о санкциях против России.
"Это то, что Линдси (Грэм. — Прим. ред.)* хотел сделать, и это должно было произойти. ВАЖНО!!!" — написал он в Truth Social.
"Это то, что Линдси (Грэм. — Прим. ред.)* хотел сделать, и это должно было произойти. ВАЖНО!!!" — написал он в Truth Social.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений при сердечно-сосудистом заболевании. Сенатор выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что "не может умереть до тех пор", пока не примут новый санкционный документ.
Всего за несколько дней до смерти, 10 июля, Грэм* совместно с рядом других американских законодателей выступил с утверждением, что они якобы достигли с администрацией президента США Дональда Трампа договоренности по поводу законопроекта о новых санкциях против России.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений при сердечно-сосудистом заболевании. Сенатор выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что "не может умереть до тех пор", пока не примут новый санкционный документ.
Всего за несколько дней до смерти, 10 июля, Грэм* совместно с рядом других американских законодателей выступил с утверждением, что они якобы достигли с администрацией президента США Дональда Трампа договоренности по поводу законопроекта о новых санкциях против России.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.