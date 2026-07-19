Трамп ответил на отказ Ирана выполнять условия меморандума с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит отказ Ирана соблюдать условия меморандума с США.
- Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил, что Тегеран прекратил выполнение своих обязательств по меморандуму с Вашингтоном о прекращении конфликта.
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит отказ Ирана соблюдать условия меморандума с США.
В субботу замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил, что Тегеран прекратил выполнение своих обязательств по меморандуму с Вашингтоном о прекращении конфликта.
"Мне абсолютно все равно", – приводит ответ Трампа журналистка телеканала NewsNation Ханна Брандт в соцсети Х.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.