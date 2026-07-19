Рейтинг@Mail.ru
Трамп ответил на отказ Ирана выполнять условия меморандума с США - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 19.07.2026 (обновлено: 03:21 19.07.2026)
Трамп ответил на отказ Ирана выполнять условия меморандума с США

Трамп заявил, что его не беспокоит отказ Ирана соблюдать условия меморандума

© REUTERS / SAUL LOEBПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит отказ Ирана соблюдать условия меморандума с США.
  • Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил, что Тегеран прекратил выполнение своих обязательств по меморандуму с Вашингтоном о прекращении конфликта.
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит отказ Ирана соблюдать условия меморандума с США.
В субботу замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил, что Тегеран прекратил выполнение своих обязательств по меморандуму с Вашингтоном о прекращении конфликта.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Иран адаптировался к американским системам обороны, сообщил WSJ
Вчера, 23:42
"Мне абсолютно все равно", – приводит ответ Трампа журналистка телеканала NewsNation Ханна Брандт в соцсети Х.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Хаменеи усомнился в весомости подписи Трампа под меморандумом с Ираном
Вчера, 20:33
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампКазем Гариб-АбадиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала