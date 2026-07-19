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Трамп выразил соболезнования из-за гибели американских военных в Иордании - РИА Новости, 19.07.2026
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01:14 19.07.2026 (обновлено: 02:12 19.07.2026)
Трамп выразил соболезнования из-за гибели американских военных в Иордании

Трамп о гибели двух американских военных в Иордании: печально, но на благо США

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иордании погибли два американских военнослужащих во время противодействия иранским ракетам и беспилотникам.
  • Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью военных.
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух американских военных в результате атак со стороны Ирана.
В субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели двух американских военнослужащих в Иордании во время противодействия иранским ракетам и беспилотникам.
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В Иордании двое американских военных погибли при отражении атак Ирана
Вчера, 20:50
"Это очень печально. Нам тяжело такое видеть. Но это на благо нашей страны", – заявил Трамп журналистке телеканала NewsNation Ханне Брандт.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Трамп посетовал, что США с трудом находят иранские цели в Ормузском проливе
15 июля, 02:11
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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