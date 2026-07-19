Трамп выразил соболезнования из-за гибели американских военных в Иордании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Иордании погибли два американских военнослужащих во время противодействия иранским ракетам и беспилотникам.
- Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью военных.
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух американских военных в результате атак со стороны Ирана.
"Это очень печально. Нам тяжело такое видеть. Но это на благо нашей страны", – заявил Трамп журналистке телеканала NewsNation Ханне Брандт.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.