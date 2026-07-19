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В Токио прошел антиправительственный митинг против милитаризации Японии - РИА Новости, 19.07.2026
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15:33 19.07.2026 (обновлено: 15:37 19.07.2026)
В Токио прошел антиправительственный митинг против милитаризации Японии

Антиправительственный митинг в Токио собрал 25 тысяч человек, несмотря на жару

© РИА НовостиАнтиправительственный митинг против милитаризации Японии в Токио
Антиправительственный митинг против милитаризации Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости
Антиправительственный митинг против милитаризации Японии в Токио
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Токио прошел антиправительственный митинг против милитаризации Японии.
  • Организаторы сообщили, что в акции приняли участие 25 тысяч человек.
  • Митингующие требовали отставки премьер-министра Санаэ Такаити и ее кабинета из-за проводимой политики милитаризации страны.
ТОКИО, 19 июл - РИА Новости. Антиправительственный митинг против милитаризации Японии, организаторы которого заявили о 25 тысячах участников, прошел в центре Токио, несмотря на жару, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Собравшиеся в сквере и по обеим сторонам дороги около парламента держали лозунги с требованием отставки премьер-министра Санаэ Такаити и ее кабинета, в том числе министра обороны Синдзиро Коидзуми, из-за проводимой ими политики милитаризации страны, активизации экспорта вооружений и увеличения военных расходов. Как сообщили РИА Новости организаторы, в акции приняли участие 25 тысяч человек.
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"Такаити - увольняйся! Коидзуми - увольняйся!", "Такаити должна уйти в отставку!", "Хватит с нас Такаити!", "Не менять конституцию! Поменять премьера!", "Ненавижу Такаити", - с такими лозунгами пришли участники на митинг.
"Уходи из политики!" - написано на плакате с фотографией Такаити, танцующей с открытым ртом в Белом доме после саммита с президентом США.
"Администрацию Такаити - прямо сейчас в отставку!" - скандировали митингующие.
Один из участников митинга в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что японцам не нужно ждать еще четыре года, чтобы провести выборы и выбрать нового премьера.
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"Нам надо проявить смелость. Для этого я сюда и пришел. Чтобы показать, что есть люди, несогласные с политикой правительства", - сказал РИА Новости участник акции.
По его мнению, "только так можно что-то изменить" в стране.
"Пора сказать "нет!" Либерально-демократической партии. Один за другим принимаются законы в сторону милитаризации, а мнения народа никто не спрашивает", - сказала, в свою очередь, женщина, участвовавшая в митинге с плакатом "Такаити, пришло время уходить".
Митингующие не только заняли сквер у парламента, но и расположились по обеим сторонам дороги по его периметру, а на перекрестке - по всем выходящим на него улицам. Митинг продолжался более часа, несмотря на жару до 33 градусов.
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