Краткий пересказ от РИА ИИ В центре Токио прошел антиправительственный митинг против милитаризации Японии.

Организаторы сообщили, что в акции приняли участие 25 тысяч человек.

Митингующие требовали отставки премьер-министра Санаэ Такаити и ее кабинета из-за проводимой политики милитаризации страны.

ТОКИО, 19 июл - РИА Новости. Антиправительственный митинг против милитаризации Японии, организаторы которого заявили о 25 тысячах участников, прошел в центре Токио, несмотря на жару, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Собравшиеся в сквере и по обеим сторонам дороги около парламента держали лозунги с требованием отставки премьер-министра Санаэ Такаити и ее кабинета, в том числе министра обороны Синдзиро Коидзуми, из-за проводимой ими политики милитаризации страны, активизации экспорта вооружений и увеличения военных расходов. Как сообщили РИА Новости организаторы, в акции приняли участие 25 тысяч человек.

"Такаити - увольняйся! Коидзуми - увольняйся!", "Такаити должна уйти в отставку!", "Хватит с нас Такаити!", "Не менять конституцию! Поменять премьера!", "Ненавижу Такаити", - с такими лозунгами пришли участники на митинг.

"Уходи из политики!" - написано на плакате с фотографией Такаити, танцующей с открытым ртом в Белом доме после саммита с президентом США

"Администрацию Такаити - прямо сейчас в отставку!" - скандировали митингующие.

Один из участников митинга в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что японцам не нужно ждать еще четыре года, чтобы провести выборы и выбрать нового премьера.

"Нам надо проявить смелость. Для этого я сюда и пришел. Чтобы показать, что есть люди, несогласные с политикой правительства", - сказал РИА Новости участник акции.

По его мнению, "только так можно что-то изменить" в стране.

"Пора сказать "нет!" Либерально-демократической партии. Один за другим принимаются законы в сторону милитаризации, а мнения народа никто не спрашивает", - сказала, в свою очередь, женщина, участвовавшая в митинге с плакатом "Такаити, пришло время уходить".