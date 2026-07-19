В Московском зоопарке поселилась моржиха Тамара из дельфинария на Кубани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Моржиха Тамара из дельфинария Краснодарского края поселилась в Московском зоопарке.
- В начале июля ее переселили в уличный бассейн после карантина и адаптации к новым условиям.
- Тамара быстро адаптировалась после переезда и уже участвует в ветеринарных тренингах, откликаясь на команды.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Моржиха Тамара из дельфинария Краснодарского края поселилась в Московском зоопарке, в начале июля ее переселили в уличный бассейн после карантина и адаптации к новым условиям, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Московском зоопарке, подведомственном столичному департаменту культуры, появилась новая обитательница - моржиха Тамара. Она прибыла из дельфинария Краснодарского края. Первые четыре недели Тамара провела на карантине и адаптировалась к новым условиям во внутренних вольерах под присмотром зоологов", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что в начале июля ее переселили в уличный бассейн, где она уже осваивается в компании соседей: других моржих - Раи и Роузи, самца ларги Буси и двух морских зайцев - Чарли и Макса.
"Сейчас Тома постепенно осваивается на новом месте. Ранее она жила одна, поэтому ей в новинку знакомиться с другими животными. После окончания карантина Тамара виделась с Раей и Роузи сначала через заграждение, так они привыкали к запахам друг друга. Затем 8 июля Тамару выпустили в общий "моржиный" бассейн, где она испытала бурю эмоций", - рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова, слова которой приводятся в сообщении.
Она отметила, что моржи - это социальные животные, им комфортно жить в группе. Они очень тактильные, поэтому в первый день Тома стала обнимать соседок, а на тренинге проверяла границы дозволенного и пробовала воровать рыбу у других животных.
"Тамара быстро адаптировалась после переезда и уже участвует в ветеринарных тренингах. Она хорошо откликается на команды "голос" и "переворот". А еще - "вальс" - выполняя ее, моржиха крутится", - уточняется в сообщении.
Кроме того, зоопарк обеспечил ей естественный цикл смены сезонов и освещения, что хорошо влияет на самочувствие ластоногих, привыкших к климату северных широт. Со временем из-за пребывания на свежем воздухе у Томы изменится окрас: она потемнеет и обрастет шерстью, подчеркивается в сообщении.
Рая и Роузи родились в 2018 году и в 2021-м приехали в Московский зоопарк из дельфинария. Тома, которой 11 лет, стала самой старшей среди моржей в группе. Сейчас она весит 550 килограммов. Специалисты намерены постепенно расширять ее рацион: к сельди, кальмару и мойве уже добавили кету. Позднее в меню планируют включить креветки, мидии и другой корм, который получают представители этого вида.