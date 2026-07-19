Бойцы "Юга" уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ и два наземных робототехнических комплекса на константиновском направлении.
- Местоположение пунктов управления БПЛА было выявлено операторами разведывательных беспилотников коптерного типа, после чего координаты целей были переданы операторам дронов-камикадзе.
ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Операторы FPV-дронов "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ и два наземных робототехнических комплекса на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что операторы разведывательных беспилотников коптерного типа выявили местоположение двух пунктов управления БПЛА противника.
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"Координаты целей были немедленно переданы операторам дронов-камикадзе. В результате огневого поражения объекты были уничтожены с находящимся внутри расчетами БПЛА и военным оборудованием", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе воздушной разведки расчеты разведывательных беспилотников обнаружили два наземных робототехнических комплекса, которые использовались для скрытного подвоза боеприпасов и материальных средств на передовые позиции.