Бойцы "Юга" уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ и два наземных робототехнических комплекса на константиновском направлении.

Местоположение пунктов управления БПЛА было выявлено операторами разведывательных беспилотников коптерного типа, после чего координаты целей были переданы операторам дронов-камикадзе.

ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Операторы FPV-дронов "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ и два наземных робототехнических комплекса на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что операторы разведывательных беспилотников коптерного типа выявили местоположение двух пунктов управления БПЛА противника.

« "Координаты целей были немедленно переданы операторам дронов-камикадзе. В результате огневого поражения объекты были уничтожены с находящимся внутри расчетами БПЛА и военным оборудованием", - говорится в сообщении.