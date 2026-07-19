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ВС России поразили места сборки и хранения БПЛА ВСУ - РИА Новости, 19.07.2026
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13:53 19.07.2026 (обновлено: 13:54 19.07.2026)
ВС России поразили места сборки и хранения БПЛА ВСУ

ВС РФ за сутки поразили места сборки и хранения БПЛА и логистические центры ВСУ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности.
  • Также были поражены логистические центры, используемые ВСУ, и другие объекты инфраструктуры в 149 районах.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности и логистическим центрам, используемым ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении.
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