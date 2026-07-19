ВС России поразили места сборки и хранения БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности.
- Также были поражены логистические центры, используемые ВСУ, и другие объекты инфраструктуры в 149 районах.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности и логистическим центрам, используемым ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18