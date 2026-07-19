ВСУ потеряли до 200 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение украинским формированиям.

Потери противника составили до 200 военнослужащих, а также военная техника и автомобили в районах населенных пунктов Грушевка, Красный Лиман и Татьяновка.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение нанесено в районах населенных пунктов Грушевка в Харьковской области, Красный Лиман и Татьяновка в Донецкой Народной Республике.