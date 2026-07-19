ВСУ потеряли до 200 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение украинским формированиям.
- Потери противника составили до 200 военнослужащих, а также военная техника и автомобили в районах населенных пунктов Грушевка, Красный Лиман и Татьяновка.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение нанесено в районах населенных пунктов Грушевка в Харьковской области, Красный Лиман и Татьяновка в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 200 военнослужащих, 19 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, 155 мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США", - добавили в МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18