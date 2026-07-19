ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Хатнее, Липцы, Слатино, Лозовое, Золочев и Белый Колодезь.