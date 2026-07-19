ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли свыше 210 военнослужащих и технику в зоне действий сил российской группировки войск «Север».
- Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Могрица и Садки Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Хатнее, Липцы, Слатино, Лозовое, Золочев и Белый Колодезь.
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