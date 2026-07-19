Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу мужчину, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, следует из данных картотеки судов общей юрисдикции.

Ряд Telegram-каналов и СМИ со ссылкой на свои источники утверждают, что под стражу взят ученый-физик. У РИА Новости пока нет официального подтверждения этой информации.