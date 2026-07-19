Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу мужчину по статье о государственной измене.
- Защита обжаловала решение об аресте, и Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 29 июля.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу мужчину, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, следует из данных картотеки судов общей юрисдикции.
Согласно судебным данным, фигуранту дела инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена"). В материалах суда он значится как Кравчук М. Защита уже обжаловала решение об аресте в апелляционном порядке. Как стало известно РИА Новости, Мосгорсуд рассмотрит ее 29 июля.
Из открытых судебных данных не следует, какие именно деяния инкриминируются фигуранту.
Ряд Telegram-каналов и СМИ со ссылкой на свои источники утверждают, что под стражу взят ученый-физик. У РИА Новости пока нет официального подтверждения этой информации.
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