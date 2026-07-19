Суд взыскал 2,3 миллиона рублей с продавца контрафактных игрушек

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Смоленской области взыскал с предпринимателя более 2,3 миллиона рублей за продажу контрафактных игрушек «Инфинити Надо» на маркетплейсе.

Иск был предъявлен ООО «Айпи Дебтс», представляющим интересы китайской Alpha Group Co, обладателя исключительных авторских прав на произведение Infinity Nado.

Суд полностью удовлетворил иск, отметив, что ущерб от действий ответчика превышает размер компенсации, заявленной истцом.

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Суд в Смоленской области взыскал с предпринимателя более 2,3 миллиона рублей за продажу на маркетплейсе контрафактных игрушек "Инфинити Надо", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В основе вселенной "Инфинити Надо" лежит фэнтезийный китайский мультсериал. По его сюжету, герои устанавливают связь с дарующими силу волшебными волчками, сражаясь в баттлах они противостоят злу и спасают мир. На основе мультфильма создан бренд игрушек Infinity Nado – игровые наборы состоят из волчков и пусковых установок, дети и взрослые коллекционируют их и даже устраивают турниры.

Иск к предпринимателю предъявило ООО "Айпи Дебтс", представляющее интересы китайской Alpha Group Co, обладателя исключительных авторских прав на произведение Infinity Nado.

Как установил суд, ответчик продавал три игровых набора по цене чуть больше одной тысячи рублей, в то время как у официального дистрибьютора те же товары стоят более трех тысяч рублей.