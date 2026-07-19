Основатель издания Readovka Алексей Костылев во время заседания в Тверском районном суде Москвы. Архивное фото

Основатель издания Readovka Алексей Костылев во время заседания в Тверском районном суде Москвы

Суд продлил арест основателю Readovka по делу о хищении у Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ Тверской суд Москвы продлил срок ареста основателю издания Readovka Алексею Костылеву по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ.

Решение о продлении ареста вступит в силу 21 июля.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил срок ареста основателю издания Readovka Алексею Костылеву по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ, следует из картотеки судов общей юрисдикции столицы.

По данным картотеки, суд рассматривал вопрос о продлении ареста Алексею Костылеву 16 июля. Решение же вступит в силу 21 июля.

"О продлении срока содержания под стражей... Удовлетворено, 16.07.2026", - поясняется в картотеке.

При этом срок продления ареста Костылева не уточняется.

Костылева отправили в СИЗО в конце февраля. Тогда в ходе заседания стало известно, что ему вменяется хищение в составе группы лиц по предварительному сговору более 1 миллиарда рублей у Минобороны на контракте по поставкам БПЛА, а также неисполнение обязательств по госконтрактам.

Фигурант просил его не арестовывать из-за проблем со здоровьем после ДТП в 2024 году, из-за которого он две недели находился в коме. По словам источника РИА Новости, вину мужчина не признает.