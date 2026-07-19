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Суд продлил арест основателю Readovka по делу о хищении у Минобороны - РИА Новости, 19.07.2026
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05:58 19.07.2026
Суд продлил арест основателю Readovka по делу о хищении у Минобороны

Суд продлил арест основателю Readovka Костылеву по делу о хищении у Минобороны

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОснователь издания Readovka Алексей Костылев во время заседания в Тверском районном суде Москвы
Основатель издания Readovka Алексей Костылев во время заседания в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Основатель издания Readovka Алексей Костылев во время заседания в Тверском районном суде Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тверской суд Москвы продлил срок ареста основателю издания Readovka Алексею Костылеву по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ.
  • Решение о продлении ареста вступит в силу 21 июля.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил срок ареста основателю издания Readovka Алексею Костылеву по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ, следует из картотеки судов общей юрисдикции столицы.
По данным картотеки, суд рассматривал вопрос о продлении ареста Алексею Костылеву 16 июля. Решение же вступит в силу 21 июля.
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"О продлении срока содержания под стражей... Удовлетворено, 16.07.2026", - поясняется в картотеке.
При этом срок продления ареста Костылева не уточняется.
Костылева отправили в СИЗО в конце февраля. Тогда в ходе заседания стало известно, что ему вменяется хищение в составе группы лиц по предварительному сговору более 1 миллиарда рублей у Минобороны на контракте по поставкам БПЛА, а также неисполнение обязательств по госконтрактам.
Фигурант просил его не арестовывать из-за проблем со здоровьем после ДТП в 2024 году, из-за которого он две недели находился в коме. По словам источника РИА Новости, вину мужчина не признает.
Основатель Readovka Костылев покинул издание, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.
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