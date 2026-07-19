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В Ростове-на-Дону задержали двух человек после стрельбы в центре города - РИА Новости, 19.07.2026
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11:16 19.07.2026
В Ростове-на-Дону задержали двух человек после стрельбы в центре города

Полицейские задержали двух человек после стрельбы в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Ростова-на-Дону у одного из увеселительных заведений произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого было применено травматическое оружие.
  • Сотрудники полиции задержали обоих участников конфликта — жителей Ростовской области 1994 года рождения, на месте был изъят травматический пистолет.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Полицейские задержали двух человек после стрельбы в центре Ростова-на-Дону, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
Как ранее сообщили в ведомстве, инцидент произошел у одного из увеселительных заведений в центре Ростова-на-Дону. По предварительным данным, произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил травматическое оружие. В результате пострадали два человека.
«
"В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали двух мужчин 1994 года рождения, применивших травматическое оружие", - говорится в сообщении.
Уточняется, что конфликт между мужчинами перерос в драку с применением травматического оружия. Затем один из них скрылся с места происшествия на автомобиле, но его задержали.
Оба участника конфликта - жители Ростовской области. На месте полицейские изъяли травматический пистолет.
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